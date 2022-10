Torino-Milan, Pioli: “Origi attaccante completo. Brahim titolare per tre motivi”

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Torino-Milan. Dichiarazioni importanti quelle del mister sulla formazione scelta!

Tra pochi minuti il fischio d’inizio di Torino-Milan, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. I rossoneri hanno l’obbligo di continuare l’incredibile serie di vittorie consecutive in trasferta per rimanere ancorati al Napoli capolista. Servirà quindi grande motivazione e qualità nel gioco per affrontare una rivale tosta come la squadra di Ivan Juric.

Prima della partita, ha parlato ai microfoni di DAZN Stefano Pioli. Il mister ha analizzato dei temi molto interessanti in vista della gara.

Sulla partita: “Il Torino ci obbligherà a giocare sotto pressione, quindi dobbiamo saper gestire bene il pallone e noi abbiamo le caratteristiche giuste per farlo, e farlo soprattutto con continuità”.

Perché Diaz titolare: “Brahim sarà titolare perché sta bene, perché viene da un’ottima prestazione e perché è in un buon momento. Non è sempre facile per un calciatore essere al top, quindi quando lo si è bisogna sfuttare questi momenti”.

Origi dal 1′: “Origi è un attaccante completo che ci da tecnica e fisicità, ci dà soluzioni in profondità. Spero possa ripetere la prova di domenica scorsa”.