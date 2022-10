Milan, ufficiale il rinnovo di Pioli: il comunicato del club

Come preannunciato, Stefano Pioli ha rinnovato il suo contratto con il Milan. Il club rossonero lo ha comunicato con una nota ufficiale

Come vi abbiamo raccontato pochi minuti fa, Stefano Pioli si è recato oggi pomeriggio nella sede rossonera per firmare il suo rinnovo di contratto. Un riconoscimento meritato per il mister, che ha anche ricevuto un adeguamento dell’ingaggio. La lieta notizia è il modo migliore per guardare avanti e rialzarsi dalla butta disfatta di Torino. Il Milan, insieme al suo mister, ha ancora tanti traguardi da raggiungere all’insegna del bel calcio.

Come di consueto, il club AC Milan, ha comunicato con una nota ufficiale sul proprio sito il prolungamento di contratto di Stefano Pioli. Tutti i dettagli del nuovo accordo di seguito:

AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Stefano Pioli fino al 30 giugno 2025. Dopo aver intrapreso un cammino virtuoso, culminato con la vittoria del Campionato 2021/2022, il Milan e Stefano continueranno insieme un progetto ambizioso che rispecchia i valori e la Storia del Club.

Si pensava dovesse trattarsi di un rinnovo annuale con opzione per il secondo. In realtà è biennale il prolungamento di Pioli col Milan. Avanti insieme sino al 2025!