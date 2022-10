ML – Pioli a Casa Milan per il rinnovo: i dettagli

Oggi giorno speciale in Casa Milan! Non si pensava i tempi fossero così maturi: il rossonero ha rinnovato il suo contratto col club!

Dopo la deludente sconfitta contro il Torino, il Milan è pronto a rialzarsi e a farlo nel migliore dei modi. Si parte sempre da lui, dall’uomo che in tre stagioni è stato in grado di segnare l’ascesa dei rossoneri. Stefano Pioli è pronto a rinnovare il suo contratto con il Milan. L’aria di intesa si respirava da giorni, ed è oggi che avverrà il lieto evento.

“Come nei matrimoni, c’è solo da rinnovare le promesse” aveva dichiarato il mister alla vigilia di Torino-Milan. Ebbene, con celerità il tutto avverrà a breve. Come appreso dalla redazione di MilanLive.it, Stefano Pioli è appena arrivato a Casa Milan per la firma. Dopo le consuete formalità, il club rossonero comunicherà l’ufficialità con i nuovi dettagli del contratto attraverso una nota ufficiale sul proprio sito.

Si parla di un rinnovo annuale sino al 2024, con opzione di un altro anno per prolungare sino al 2025. Molto dipenderà dall’operato del tecnico, ma ad oggi non ci sono dubbi. Avanti tutta con Stefano Pioli in panchina, uno che ha portato al Diavolo un nuovo stile, nel carattere e nel gioco.