Quanto guadagnerà Pioli dopo il rinnovo: le cifre

Stefano Pioli ha rinnovato il suo contratto con l’AC Milan e ha ricevuto un adeguamento dell’ingaggio. Ecco quanto guadagnerà il mister nelle prossime stagioni…

Rinnovo meritato per Stefano Pioli, nonostante l’ultima sia stata una sconfitta per la sua squadra. La disfatta di Torino ha lasciato a terra gli umori, ma oggi a Casa Milan si è tornati a sorridere con il prolungamento di contratto del mister. Non ci sono dubbi sui meriti di Pioli, che in tre stagioni ha contribuito enormemente alla rinascita del Milan. Capitano certamente delle giornate storte, ma le ambizioni rimangono altissime per il futuro rossonero.

Anche perché l’impronta dell’allenatore è netta nel gioco e nelle idee della squadra e dei suoi giocatori. Il Milan è oggi tra le squadre a giocare il miglior calcio in Italia, con un’identità chiara e definita. Quindi avanti tutta con Stefano Pioli in panchina! Il mister ha firmato un contratto sino al 2025 ed è stato premiato con un adeguamento dell’ingaggio.

Le cifre del nuovo accordo ci arrivano da Sky Sport. Secondo Manuele Baiocchini è di 500 mila euro l’aumento nello stipendio di Stefano Pioli, che guadagnerà per le prossime stagioni 4,1 milioni di euro netti. Il mister si è detto sorpreso dopo la firma per la velocità con cui è stato preparato il nuovo contratto. Ma le intenzioni erano chiare da tempo, e la volontà di continuare insieme pure. Il Milan e Pioli non vedevano l’ora di sancire il proprio legame!