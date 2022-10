Torino-Milan, tocco di mano di Djidji: era rigore? – FOTO

Qualche tifoso ha fatto notare che durante Torino-Milan c’è stato un tocco di braccio di Djidji in area granata: rigore o no? Dalle immagini sembra tutto chiaro.

Sicuramente un brutto Milan quello che si è visto a Torino. La sconfitta è il frutto di una prestazione pessima dei ragazzi di Stefano Pioli, rimasto molto deluso per quanto ha visto. Ora bisogna reagire e riscattarsi mercoledì nel match decisivo di Champions League contro il Salisburgo.

La squadra ha fatto un solo tiro in porta durante la partita allo stadio Olimpico, quello del gol di Junior Messias. Troppo poco. Ci si aspettava ina reazione veemente dopo la rete dell’esterno brasiliano, invece così non è stato. Anche i giocatori entrati nel corso del secondo tempo per dare una scossa hanno deluso.

Il Milan non può neanche appellarsi a qualche decisione arbitrale errata per giustificare il KO. Qualche tifoso sui social network ha mostrato un video nel quale Koffi Djidji tocca il pallone con il braccio in area granata. Il tocco c’è, ma è del tutto involontario e avviene dopo che Divock Origi ha toccato il pallone da posizione molto ravvicinata. In questi casi non può essere mai penalty. Doveva sicuramente essere calcio d’angolo, che invece l’arbitro Abisso non ha assegnato. Quello sì è stato un errore.