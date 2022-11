Infortunio ufficiale: a rischio per il big match

Un giocatore rischia di saltare Cremonese-Milan nella prossima settimana: ha rimediato un infortunio ed è in dubbio per le partite di campionato in arrivo.

La squadra di Stefano Pioli domani deve affrontare il Salisburgo nell’ultima e decisiva giornata della fase a gironi di Champions League, poi ci saranno altre tre partite di Serie A prima della sosta Mondiale. La prima sarà contro lo Spezia a San Siro, poi ci sarà la trasferta contro la Cremonese e infine la Fiorentina a Milano.

Certamente quella più ostica è contro i viola, però non vanno sottovalutate neanche le altre due. Anche se si tratta di squadre che lottano per la salvezza, andranno affrontate con la massima concentrazione e dando il 100%. Il Milan non può permettersi di sbagliare approccio, altrimenti rischia brutte prestazioni e sconfitte come a Torino.

A proposito del match contro la Cremonese, c’è un giocatore della squadra di Massimiliano Alvini che ha rimediato un infortunio nell’ultimo match contro l’Udinese. Si tratta di Cyriel Dessers. Poco fa è arrivato il comunicato ufficiale del club con la spiegazione delle sue condizioni fisiche: “È stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un trauma contusivo alla coscia sinistra con presenza di ematoma“.

Dessers, attaccante nigeriano arrivano a Cremona nell’ultima sessione estiva del calciomercato, è a rischio per la partita di sabato contro la Salernitana e probabilmente anche per il grande match contro il Milan di martedì prossimo. Sicuramente nei giorni prossimi ne sapremo di più.