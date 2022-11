Brahim Diaz, clamoroso dalla Spagna: “Colpo da 55 milioni”

Arriva una notizia inaspettata sul trequartista rossonero: adesso il Milan deve preoccuparsi di una nuova concorrente

Il Milan si gioca tanto stasera perché un risultato positivo garantirebbe l’accesso agli ottavi di finale di Champions League, un traguardo prestigioso dal punto di vista sportivo ma che garantirebbe anche un tornaconto economico importante.

Le cifre degli eventuali introiti sono importante e il club rossonero potrebbe sfruttarle per alcune operazioni a livello di rosa. Sono già tante le questioni che bollono in pentola, tra cui il rinnovo di Rafa Leao, ma non solo. A breve infatti ci si dovrà preoccupare anche della situazione che riguarda Brahim Diaz e il suo riscatto dal Real Madrid.

Come ormai sappiamo, servono 22 milioni di euro per prelevarlo a titolo definitivo dai Blancos, i quali però possiedono a loro favore un controriscatto da 27 milioni. Questo però non sarebbe l’unico ostacolo per i rossoneri, perché adesso un altro club di primo livello vorrebbe assicurarsi le prestazioni del 23enne spagnolo dalla prossima stagione. A riferire la notizia è El Nacional.

Manchester United interessato a Brahim Diaz

Il quotidiano spagnolo spiega che sulle tracce dell’ex Malaga e City ci sarebbe anche il Manchester United. Il tecnico olandese Erik Ten Hag stima tantissimo Brahim Diaz e vorrebbe garantirgli un ruolo da regista titolare nei Red Devils. Ovviamente si tratta di una situazione complicata per il club inglese, perché non hanno clausole come il Real per assicurarsi il trequartista, e si parla quindi di una cifra molto alta, ovvero 55 milioni di euro.

Lo United dovrà affrontare un esborso importante, sempre il Milan e il Real siano disposti a lasciar andare il classe ’99. Tutto comunque dipende dalla questione del suo riscatto e da come si evolverà la situazione nei prossimi mesi.