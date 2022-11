Milan-Salisburgo, numeri da capogiro a San Siro: incasso stellare

C’è il pienone a San Siro per Milan-Salisburgo! Un sold out inevitabile che ha portato un grande incasso al club rossonero. Tutti i numeri…

Milan-Salisburgo rappresenta un vero spartiacque per la stagione del Milan. La vittoria rappresenterebbe l’accesso agli ottavi di finale di Champions League per la squadra di Stefano Pioli, un traguardo che manca da nove anni. In realtà, ai rossoneri basterebbe anche il pareggio per ottenere il secondo posto del girone, ma sappiamo bene che non è nel DNA del Milan accontentarsi di certi risultati.

Per la grandissima occasione, come pronosticato, c’è il pienone a San Siro stasera. Un sold out spettacolare, e reso magico dalle bellissime coreografie pre-partita. Il club AC Milan ha reso pubblici i dati relativi alle presenze allo Stadio Giuseppe Meazza per Milan-Salisburgo. Numeri stratosferici.

San Siro ha accolto stasera ben 74.292 mila spettatori. L’incasso totale supera i 4,5 milioni di euro. Nello specifico le entrate complessive sono pari a 4.622.577 milioni di euro.