Milan-Spezia, designato l’arbitro Fabbri: i tifosi ricordano due grandi errori

L’Associazione Italiana Arbitri ha designato il direttore di gara per Milan-Spezia: ci sono due precedenti che non fanno stare tranquilli i tifosi rossoneri.

Ora il Milan è concentrato sull’impegno di Champions League contro il Salisburgo, ma sabato tornerà il campionato e a San Siro arriverà lo Spezia. Avversario abbordabile, però al tempo stesso da non sottovalutare. Nella scorsa Serie A i liguri vinsero sorprendentemente a Milano, seppur “aiutati” da un enorme errore dell’arbitro Serra nel finale.

Sabato a dirigere il match ci sarà Michael Fabbri, 38enne nato a Faenza e che in questi anni ha arbitrato per 9 volte i rossoneri: 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. L’ultimo precedente risale a questo campionato, a Sampdoria-Milan 1-2 del 10 settembre. In quell’occasione ha estratto il doppio cartellino giallo a Rafael Leao per una rovesciata nella quale colpì involontariamente un avversario. Un’espulsione sicuramente molto severa e che fece saltare al giocatore portoghese il big match contro il Napoli.

Tra i precedenti negativi di Fabbri con il Diavolo c’è anche quello del 6 aprile 2019 in un Juventus-Milan 2-1 nel quale non concesse un calcio di rigore evidente per il tocco di braccio di Alex Sandro su cross di Hakan Calhanoglu. Poco dopo penalty per i bianconeri per un intervento di Mateo Musacchio su Paulo Dybala. I tifosi milanisti non si sono dimenticati queste cose…

Di seguito le designazioni complete della 13esima giornata della Serie A 2022/2023.

UDINESE – LECCE Venerdì 04/11 h. 20.45

FOURNEAU

BERTI – CAPALDO

IV: VOLPI

VAR: MASSA

AVAR: ABISSO

EMPOLI – SASSUOLO Sabato 05/11 h. 15.00

FELICIANI

BINDONI – IMPERIALE

IV: MANGANIELLO

VAR: PAIRETTO

AVAR: GHERSINI

SALERNITANA – CREMONESE Sabato 05/11 h. 15.00

MARCHETTI

BRESMES – TEGONI

IV: PRONTERA

VAR: VALERI

AVAR: NASCA

ATALANTA – NAPOLI Sabato 05/11 h. 18.00

MARIANI

CECCONI – BERCIGLI

IV: SOZZA

VAR: IRRATI

AVAR: ABBATTISTA

MILAN – SPEZIA Sabato 05/11 h. 20.45

FABBRI

MILELE D. – VONO

IV: ZUFFERLI

VAR: BANTI

AVAR: MARINI

BOLOGNA – TORINO h. 12.30

GIUA

DEI GIUDICI – GARZELLI

IV: CHIFFI

VAR: NASCA

AVAR: BANTI

MONZA – H. VERONA h. 15.00

COSSO

MARGANI – CORTESE

IV: RAPUANO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: AURELIANO

SAMPDORIA – FIORENTINA h. 15.00

MARINELLI

VECCHI – ROSSI C.

IV: RUTELLA

VAR: MARINI

AVAR: DI MARTINO

ROMA – LAZIO h. 18.00

ORSATO

MELI – PERETTI

IV: COLOMBO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

JUVENTUS – INTER h. 20.45

DOVERI

CARBONE – GIALLATINI

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO S.