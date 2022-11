Brahim Diaz esulta: che riconoscimento dalla Lega Serie A! – VIDEO

Grande riconoscimento giunto a Brahim Diaz direttamente dalla Lega Serie A, che ha esaltato le gesta del numero 10 rossonero.

Ieri non è sceso in campo da titolare, per decisioni tecniche di Stefano Pioli. Ma è innegabile che nell’ultimo mese Brahim Diaz abbia regalato perle a ripetizione al suo Milan.

Un’esplosione improvvisa quella del numero 10, che aveva iniziato la stagione ad agosto segnando un gol decisivo al debutto contro l’Udinese. Poi ha proseguito con altri gol importanti a Juventus e Monza (doppietta).

Diaz oggi è stato ufficialmente premiato dalla Lega Serie A, per il suo mese di ottobre straripante. Ma in particolare la massima serie italiana ha esaltato la prodezza contro la Juve dello spagnolo.

Brahim Diaz, la cavalcata contro la Juve è la migliore rete di ottobre

L’8 ottobre scorso è andata in scena la attesissima gara Milan-Juventus, scontro diretto d’alta classifica conclusosi col punteggio di 2-0 per i rossoneri.

Brahim Diaz si è reso protagonista di un gol bellissimo. Una cavalcata da centrocampo che ha chiuso i giochi, definendo il punteggio conclusivo e portando il Milan alla vittoria.

La Lega ha premiato quel gol come il più bello del mese di ottobre 2022. Pallone perso da Vlahovic, Diaz in progressione salta Bonucci, resiste al ritorno di Milik ed entrando in area scarica il destro vincente alle spalle di Szczesny.

Un gol da fantasista puro, che ha messo in mostra le qualità di Diaz: tecnica e rapidità. Caratteristiche che in passato l’ex Real Madrid ha nascosto troppo spesso.