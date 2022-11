Napoli, colpo di scena: assenza pesantissima contro l’Atalanta

Un grande assente a sorpresa per gli azzurri in vista della complicata sfida sul campo dei nerazzurri: ecco il motivo

C’è un colpo di scena dell’ultim’ora per quanto riguarda la prossima giornata di campionato e riguarda quella che al momento è l’avversaria principale del Milan nella corsa al titolo, ovvero il Napoli di Luciano Spalletti.

La notizia è di pochi istanti fa. Nella difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini gli azzurri dovranno fare a meno di uno dei loro uomini chiave, che fino a questo momento è stato decisivo nelle sorti della propria squadra e nella conquista dei 32 punti che le permettono di essere in testa con un buon margine di distacco sulle altre.

Stiamo parlando proprio di Khvicha Kvaratskhelia, che non prenderà parte al match contro gli orobici a causa di un episodio di lombalgia acuta, come riportato dal sito ufficiale del Napoli. Il georgiano quindi non potrà dare il suo solito, enorme, apporto ai compagni (fino ad ora 6 gol e 5 assist in campioonato). Al suo posto dovrebbe partire titolare Giacomo Raspadori, che comunque rappresenta una prima sceltya e non abbassa certo il livello tecnico complessivo.

L’assenza di Kvaratskhelia comunque è un handicap per la squadra di Spalletti, soprattutto in una sfida difficilissima sul campo dei nerazzurri, che sono secondi in classifica.