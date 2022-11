Le formazioni ufficiali di Milan-Spezia, sfida valevole per la 13esima giornata di Serie A e in programma a San Siro alle ore 20:45

I rossoneri ospitano i liguri dopo aver passato il turno in Champions e puntano a tornare immediatamente al successo per non perdere troppo contatto con la vetta della classifica.

Dopo il ko con il Toro il Milan ha l’obiettivo di riconquistare subito i tre punti davanti ai propri tifosi, contro un avversario che non ha ancora ottenuto neanche un punto in trasferta. Stefano Pioli ha fatto le sue scelte per quanto riguarda l’undici che comincerà dall’inizio il matc contro la formazione di Luca Gotti. Confermate le indiscrezioni della vigilia con Matteo Gabbia in difesa e Divock Origi al centro dell’attacco. Sulla trequarti tocca ancora a Brahim Diaz con De Ketelaere che si accomoda nuovamente in panchina.

Nello Spezia gioca Daniel Maldini dal primo minuto: il figlio di Paolo si posizione dietro all’unica punta Mbala Nzola. Per il resto nessuna sorpresa negli ospiti. Confermata l’assenza di Simone Bastoni e di Emmanuel Gyasi.

Milan-Spezia, le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Origi. All: Pioli

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Caldara, Kiwior; Holm, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Amian; Maldini, Nzola. All: Gotti.