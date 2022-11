Milan, attenzione all’ammonizione: un diffidato a rischio per la Cremonese

Per Milan-Spezia, tra le fila rossonere c’è un solo diffidato! Si tratta di un giocatore indispensabile per Stefano Pioli!

Poche ore al fischio d’inizio di Milan-Spezia, un match facile sulla carta ma assolutamente da non sottovalutare. I bianconeri di Gotti sono infatti alla disperata caccia di punti. 16esimi in classifica, contano solo tre distanze dalla zona retrocessione. Bisognerà dunque mantenere lucidità e un atteggiamento attento per tutta la gara. Ricordiamo bene la bruttissima disfatta, anche a causa dell’errore di Serra, dello scorso anno contro lo Spezia. Sono vietate distrazioni!

Per il match di stasera, il Milan conta un solo diffidato tra le sue fila. Si tratta di Theo Hernandez. Se stasera il francese prenderà un’ammonizione, sarà costretto a saltare per squalifica la prossima di campionato contro la Cremonese. In quel caso, però, potrà tornare per il match ben più difficile contro la Fiorentina di Italiano in programma il 13 novembre.

La scelta migliore sarebbe quella di evitare di rischiare in qualsiasi caso. Testa esclusivamente alla partita e alla prestazione da mettere in campo!