Calciomercato Milan, colpo impossibile: chiesto uno stipendio folle

Dalla Spagna arriva una sorprendente rivelazione su una richiesta economica altissima fatta da un giocatore: il trasferimento al Milan è impossibile.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando la possibilità di fare uno o più colpi a parametro zero nell’estate 2023, ma devono esserci le giuste condizioni. I nomi interessanti in scadenza di contratto non mancano, però poi dipende sempre dalle richieste economiche che riguardano stipendio e commissione all’agente. Il Milan ha una politica ben precisa.

Ultimamente dalla Spagna sono arrivate indiscrezioni sull’esistenza di un interesse concreto verso Jorginho, per il quale ci sarebbero già stati dei contatti. Il suo accordo con il Chelsea scade a fine stagione e la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero fa gol ad alcune squadre. In pole position ci sarebbe il Barcellona, anche se l’agente ha smentito di aver incontrato la dirigenza blaugrana e ha specificato che la priorità è il rinnovo con i Blues.

Per il Milan prendere l’ex Napoli sembra davvero complicato e lo si è pensato appena uscita la notizia, visto che percepisce uno stipendio molto alto (oltre 6 milioni di euro netti a stagione) e che il suo procuratore pretenderà un compenso sostanzioso anche per sé.

Mercato Milan, pretesa shock di Jorginho

Il fatto che l’ingaggio di Jorginho sia impossibile per il Diavolo è confermato anche dall’ultima indiscrezione arrivata dalla Spagna. Infatti, Sport.es ha rivelato che il giocatore ha chiesto al Chelsea uno stipendio da 13,6 milioni netti annui. C’è molta distanza tra domanda e offerta. Il club londinese sarebbe disposto ad arrivare al massimo a 7-8 milioni, una cifra già considerevole visto che a gennaio l’italo-brasiliano compirà 31 anni.

La fonte giornalistica riferisce che il Barcellona è in agguato, consapevole dell’attuale situazione tra Jorginho e il Chelsea. Durante la pausa per il Mondiale in Qatar punta ad accelerare la trattativa, così da raggiungere un accordo che potrà essere firmato a inizio 2023. Vedremo se la società blaugrana la spunterà e a che cifre, nel caso.