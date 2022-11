Primavera, Milan a valanga sull’Atalanta con un super Lazetic: risultato e tabellino

L’attaccante serbo trascina la squadra di Ignazio Abate al successo sugli orobici: l’ultimo gol del classe 2004 è un capolavoro

Weekend molto positivo per i colori rossoneri perché dopo il successo della squadra di Stefano Pioli sullo Spezia è arrivato anche quello dei ragazzi di Ignazio Abate sull’Atalanta nel campionato Primavera.

I giovani rossoneri si sono imposti nettamente sui bergamaschi ponendo fine alla miniserie negativa di due sconfitte di fila contro Torino e Milan. Dopo il passaggio del turno in Youth League la squadra di Abate torna quindi a vincere anche in campionato e sale a 15 punti, riducendo un po’ il distacco dalla zona playoff, anche se la strada da fare in questo senso è ancora lunga.

La sfida al Vismara si sblocca dopo soli 17 minuti grazie alla rete di Gabriele Alesi, alla quale fa seguito pochi minuti più tardi il raddoppio di Marko Lazetic. Il giovane centravanti serbo è in una giornata di grazia e sempre lui al 36′ fissa il punteggio sul 3-0 arrivando a tu per tu con il portiere nerazzurro e infilandolo facilmente. La vera perla arriva però nel finale di match quando sigla un gol da bellissimo in azione solitaria, per il 4-0 finale. Nel prossimo weekend i giovani rossoneri saranno impegnati sul campo del Lecce.

Milan-Atalanta 4-0, il tabellino del match

Milan (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Simic, Bozzolan; Zeroli, Pluvio, Gala; Scotti, Lazetic, Alesi. All: Abate.

Atalanta (4-3-1-2); Pardel; Regonesi, Tavanti, Guerini, Palestra; Roaldsoy, Chiwisa, Muhameti; Vavassori; Stabile, De Nipoti. All: Guidi.

MARCATORI: 17′ Alesi (M), 22′, 36′, 77′ Lazetic (M)