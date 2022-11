Galliani va via con Marotta, “da oggi sono interista”

Siparietto tutto da ridere al termine dell’Assemblea di Lega Serie A! Protagonisti della vicenda Adriano Galliani e Beppe Marotta!

Che Adriano Galliani sia sempre un gran milanista è indubbio e assodato! Lo ha sempre dichiarato lui stesso, ammettendo che l’amore per i colori rossoneri è qualcosa di unico e infinito. Del resto, dopo trent’anni da braccio destro di Berlusconi alla guida del Milan, sarebbe impossibile per chiunque mettere da parte certi sentimenti! Oggi è Amministratore Delegato del Monza, ma spesso lo vediamo a San Siro a seguire il suo vecchio Diavolo!

Nella giornata odierna, però, Adriano Galliani ha fatto una dichiarazione parecchio sconvolgente. Come riportato da TuttoMercatoWeb, all’uscita dall’Assemblea della Lega Serie A, il Dirigente ex Milan è andato via in macchina con Beppe Marotta. Prima di salutare tutti ha dichiarato: “Da oggi sono diventato interista”. Nulla di preoccupante ovviamente, un siparietto davvero simpatico e che ha fatto sorridere i giornalisti presenti.

Il Condor ha un modo di scherzare parecchio divertente, e data la compagnia di Marotta ha voluto ironizzare sulla cosa, punzecchiando simpaticamente sia i tifosi rossoneri che quelli brianzoli!