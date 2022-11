Milan-Tottenham, date e orari degli ottavi di Champions League

I rossoneri ora conoscono anche le date e l’orario in cui si giocheranno andata e ritorno degli ottavi contro il Tottenham.

In mattinata il Milan ha conosciuto il prossimo avversario in Champions League. Agli ottavi la squadra di Pioli dovrà vedersela con il Tottenham di Antonio Conte: così ha deciso il sorteggio di Nyon.

Si tratta di un avversario di ottimo livello e molto pericoloso, ma è anche vero che i rossoneri potevamo pescare decisamente peggio. L’andata si giocherà a San Siro dal momento che il Diavolo si è qualificato come secondo nella fase a gironi, mentre gli Spurs hanno vinto il proprio raggruppamento. Sono da poco stati resi noti anche le date e gli orari in cui si disputeranno i due match con il club londinese.

All’andata il Milan e ospiterà Harry Kane e compagni il 14 febbraio 2023 alle ore 21:00, di martedì. Sarà chiaramente un match fondamentale per il cammino europeo dei rossoneri, che davanti ai propri tifosi dovranno fare di tutto per provare ad indirizzare il doppio incontro nel migliore dei modi. Sicuramente a breve il club renderà note le info sui biglietti per questa partita.

La sfida di ritorno al Tottenham Hotspur Stadium andrà invece in scena mercoledì 8 marzo, sempre alle ore 21:00, quasi un mese dopo il match di andata a Milano. La speranza è che il Diavolo arrivi a quella sfida con un risultato positivo, per poi giocarsi tutte le proprie carte in Inghilterra.