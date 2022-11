Salisburgo, il DS azzarda il paragone: “Stesso livello del Milan”

La dichiarazione del Direttore Sportivo è molto interessante! Secondo il suo pensiero il Milan è allo stesso livello della rivale italiana…

Giornata intensa e ricca di emozioni quella odierna! I sorteggi di Champions League ed Europa League hanno tenuto col fiato sospeso i tantissimi appassionati di calcio. Oggi finalmente il giorno delle verità! Il Milan, come ormai sappiamo tutti, ha pescato il Tottenham di Antonio Conte agli ottavi di Champions League. Una sfida storica e dalle mille emozioni, e che sicuramente metterà a dura prova i rossoneri.

Nel complesso, però, il Milan ha giovato del sorteggio, dato che poteva andare ben peggio beccando Bayern Monaco o Manchester City. Guardando le altre italiane, non è andata male neanche a Inter e Napoli. I nerazzurri hanno pescato il Porto, una gara sulla carta fattibile. I partenopei, da primi in classifica del girone, hanno preso la rivale probabilmente meno forte sulla carta, e dunque l’Eintracht Francoforte.

Ma attenzione anche alla Roma, che sorteggiata per i sedicesimi di Europa League ha invece preso il Salisburgo. Già, proprio gli austriaci che hanno sfidato il Milan nello stesso girone di Champions. Oggi il Direttore Sportivo del club della RedBull ha commentando il sorteggio chiamando in causa i rossoneri.

Freund: “Stesso livello”

Il Milan ha pareggiato il primo confronto col Salisburgo ai gironi di Champions: 1-1 in Austria; e vinto 4-0 il ritorno a San Siro. Risultati che tutti hanno ben in mente. La squadra di Stefano Pioli è stata in grado di mostrare la grande superiorità nello scontro da dentro o fuori di una settimana fa contro il Salisburgo, una formazione comunque davvero notevole seppur giovanissima e con ottime idee di gioco.

Da terza del girone, l’austriaca è scesa in Europa League e sfiderà appunto la Roma nel doppio confronto dei sedicesimi. Ha commentato il sorteggio Christoph Freund, direttore sportivo del Salisburgo, mettendo sullo stesso livello rossoneri e giallorossi.

“È un club di grande tradizione. Basta guardare i dati. La rosa della Roma ha un valore di circa 400 milioni, ha vinto la Conference League e ha un fuoriclasse come allenatore. Li metterei sullo stesso livello del Milan” ha dichiarato Freund. Che la Roma sia un’ottima formazione non ci sono dubbi e anche che il DS l’abbia voluta elogiare, ma il paragone col Milan sembra un pò azzardato. Il Diavolo è pur sempre Campione d’Italia in carica, e il fatto che stia in Champions League mentre la Roma in Europa League vorrà pur dire qualcosa!