Sportmediaset – Milan, ha lasciato l’allenamento: salta la Cremonese

Il notiziario riporta che il rossonero si è fermato e non parteciperà alla rifinitura del pomeriggio: sarà out domani contro la squadra di Alvini

Dopo il successo in extremis contro lo Spezia, il Milan ricaricare subito le energie fisiche e mentali perché già domani la squadra di Stefano Pioli è impegnata allo Zini per la trasferta sul campo della Cremonese.

Il Diavolo deve fare come al solito a meno di Mike Maignan tra i pali e Davide Calabria, ma non potrà schierare nemmeno Theo Hernandez e Olivier Giroud, squalificati per questo match contro la formazione di Massimiliano Alvini. Come se non bastasse alla lista degli indisponibili si aggiunge un altro elemento della rosa.

Infatti secondo quanto riferito da Claudio Raimondi nella puntata odierna di Sportmediaset su Italia Uno, non farà parte della squadra contro i lombardi neanche Sergino Dest. Il laterale americano oggi ha abbandonato il Centro Sportivo di Carnago e nel pomeriggio non sarà presente durante l’allenamento di rifinitura. Per questo di conseguenza non sarà a disposizione di Pioli domani sera.

L’ex Barcellona, che la scorsa settimana ha compiuto 22 anni, poteva far comodo al Milan in questo momento in cui sono assenti si Davide Calabria che Alessandro Florenzi, e invece toccherà nuovamente a Pierre Kalulu occupare il ruolo di terzino destro. Finora Dest ha collezionato 4 presenze in Serie A, l’ultima con i 45 minuti contro il Torino, ma i problemi fisici lo stanno abbastanza limitando nel suo definitivo inserimento in squadra.