The Athletic – Milan, amichevole di lusso a dicembre: presagio di Champions

The Athletic lancia una fondamentale indiscrezione. Il Milan sta programmando una bella amichevole con la big inglese!

Tra due giornate il campionato italiano, così come i restanti del mondo, si fermeranno per circa due mesi. Il motivo è ormai noto a tutti e fa capo alla disputa dei Mondiali. La location scelta per la competizione per nazioni più importante è il Qatar, motivo per cui verrà disputata in pieno inverno. La stagione 2022/2023 sarà per questo spaccata in due tronconi, e resa sicuramente più complicata per i club sotto diversi aspetti.

Ovviamente, non tutti saranno chiamati dalle proprie Nazionali a disputare il Mondiale. Chi rimarrà col proprio club avrà a disposizione qualche giorno di riposo per poi tornare ad allenarsi con costanza in vista della ripartenza fissata dopo le vacanze natalizie e quindi a gennaio 2023. I diversi club, per non rimanere troppo statici e non perdere il ritmo partita, stanno già pensando di organizzare qualche amichevole.

In tal senso si sta muovendo bene il Milan! Come riporta The Athletic, è prevista un amichevole di lusso durante la lunga sosta.

Milan, sfida all’inglese: atmosfera pazzesca

Il media inglese, parlando specificatamente dell’Arsenal, ha fatto sapere che i Gunners stanno già organizzando un mini torneo amichevole da disputare durante la lunga sosta. Il format, con girone all’italiana, avrà luogo a Dubai dopo il 4 dicembre. Le squadre interessate saranno Lione, Milan e probabilmente anche il Liverpool. Ma le squadre inglesi non dovrebbero incontrarsi.

The Athletic fa sapere che l’Arsenal sfiderà i francesi l’8 dicembre, mentre i rossoneri cinque giorni dopo, ovvero il 13 dicembre. Non si conoscono ancora i dettagli precisi della mini tournée. Ma a breve è previsto un annuncio per quanto riguarda il formato, le date complete, i luoghi e le informazioni sui biglietti.

Insomma, un Milan-Arsenal è sempre e comunque un sfida dal grande sapore europeo. E proprio oggi che è stato sorteggiato Milan-Tottenham, fa piacere sapere che i rossoneri potranno presto misurarsi con un’inglese in vista dell’importantissimi sfida di Champions League. L’Arsenal ad oggi comanda la classifica di Premier League, stimolo in più per comprendere la forza e provare a competere con l’attuale migliore squadra inglese.