Cassano attacca un ex Milan: “Dice solo ca**te”

Cassano nell’ultima puntata della Bobo TV ha criticato Costacurta per alcune considerazioni fatte recentemente: ci è andato giù pesante.

Antonio Cassano è uno che dice sempre quello che pensa, senza filtri e anche a costo di attirarsi critiche. Spesso alcune sue affermazioni alla Bobo TV hanno generato discussioni.

Nell’ultima puntata della nota trasmissione Twitch l’ex giocatore se l’è presa anche con Alessandro Costacurta. Queste le sue considerazioni: “Come fanno a Sky a tenere ancora Costacurta? Può dire delle cagate del genere? A volte fa dei casini quando parla, non capisce un ca**o di calcio. È lì perché deve stare lì. Ma puoi dire che Miretti e Fagioli valgono Gavi? Anzi, Fagioli è meglio di Gavi? Ma gliel’hanno detto che Gavi a 17 anni ha fatto l’esordio con la nazionale della Spagna e da un anno e mezzo è titolare anche nel Barcellona? Ha due coglioni grandi, una personalità impressionante, una qualità immensa. Xavi lo fa giocare titolare al posto di De Jong.”.

Cassano pensa che Costacurta abbia eccessivamente esaltato Fagioli e Miretti, giovani promesse della Juventus che a suo avvisto non possono essere accostati a Gavi del Barcellona: “Fagioli e Miretti ora stanno giochicchiando, non si vede niente ancora. Un talento può fare anche 20 minuti e io lo riconosci. Io ho visto Gavi con l’Italia e ho detto che è un talento, punto. Come può dire Costacurta che sono meglio? Questi ragazzi possono sicuramente crescere, ma non sono talenti che possono diventare campioni o fuoriclasse. Questo invece dice cagate su cagate, per cosa? Per essere ripreso? Per dargliela buona perché è amico di qualche procuratore? Costacurta cerca di non dire cagate…”.

L’ex attaccante di Bari, Roma, Real Madrid, Sampdoria, Milan, Inter e Parma continua così contro Costacurta: “Da quando è in televisione non ricordo che abbia detto una cosa sensata di un giocatore o di un’opinione. Ogni tanto fa queste sparate e dice cagate. Puoi dire delle robe allucinanti? Sono cose folli. Fagioli e Miretti hanno fatto tre partite, l’altro dà spettacolo da un anno e mezzo”.

Cassano termina l’intervento con un messaggio a Sky: “Caro Sky, io sono fortunato ad avere Lele qua. Quando ca**o vi svegliate, che avete quei personaggi lì. Lele, io ti tengo qui con contratto a vita. Sky, continuate così...”.