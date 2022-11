Milan, Maignan ora spera: arriva la convocazione

L’estremo difensore del Milan è alle prese con un infortunio al polpaccio che gli ha impedito di scendere in campo nelle ultime partite

Mike Maignan sta lavorando duro per tornare in campo il prima possibile. Il portiere francese, nella notte del 4 novembre, ha pubblicato sui propri social, un post in cui lascia intendere che non manca molto al suo rientro: “L’ora più buia è quella appena prima dell’alba…”, scriveva l’estremo difensore rossonero.

E’ evidente dunque come il portiere del Milan non sia ancora pronto per tornare in campo. Non manca molto ma il Mondiale è davvero alle porte.

I rossoneri, dopo il secondo infortunio al polpaccio, al muscolo soleo dello scorso 19 ottobre, erano consapevoli di aver perso il proprio numero uno per tutto il 2022. La speranza di Maignan, fin da subito, è stata quella di strappare una convocazione da parte di Didier Deschamps.

Milan, torna Maignan: le ultime dalla Francia

In Francia sono stati sempre poco ottimisti in merito ma stamani è arrivata la notizia che fa ben sperare: come riporta L’Equipe, Didier Deschamps avrebbe deciso di convocare il giocatore del Milan.

Il nome di Maignan dovrebbe, dunque, essere all’interno della lista dei convocati ma ciò non darebbe ancora certezze. Il Ct e il suo staffa valuteranno le condizioni del portiere rossonero prima di farlo salire sull’aereo che porta in Qatar. Ormai certi del posto sono, invece, i compagni Giroud e Theo Hernandez