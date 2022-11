Milan, è ufficiale: Gazidis lascerà il club

La notizia arriva direttamente dai canali ufficiali del club rossonero: il CEO terminerà il suo mandato e poi saluterà

Il Milan ha comunicato una notizia inaspettata sul proprio sito ufficiale, che riguarda il proprio CEO, ovvero Ivan Gazidis. Il club rossonero ha reso noto infatti che il suo contratto scadrà il 5 dicembre 2022 e che quel giorno si chiuderà la sua esperienza con la società.

Il dirigente sudafricano era arrivato al Milan nel 2018 come Amministratore Delegato, guidando il club in questo periodo di grande crescita. Il Presidente del Milan, Paolo Scaroni ha dichiarato: “Vorrei ringraziare di cuore Ivan per la sua passione e dedizione, ma soprattutto per il significativo contributo che ha dato al nostro Club, rappresentando e diffondendo i valori fondamentali che ci contraddistinguono. Vorrei anche augurargli un periodo di meritato relax con la sua famiglia e ogni successo per il suo prossimo capitolo professionale”.

Nel comunicato sono riportate anche le parole dello stesso Gazidis: “Lascerò il Milan dopo quattro anni. Devo moltissimo a questo Club, alla sua gente, ai suoi tifosi e a questa città, che sono convinto mi abbiano letteralmente salvato la vita. Se il Milan di oggi è in una posizione migliore rispetto a quando sono arrivato, è interamente dovuto al lavoro di tutte le persone che mi hanno circondato. Conserverò sempre nel cuore come mi hanno sorretto durante la mia malattia. Si meritano molto”.

Gazidis rimarrà operativo nel ruolo di CEO fino al termine del mandato e la società comunicherà quanto prima il suo successore.