Calciomercato Milan, irrompe Ancelotti: è fra gli obiettivi

Notizie non positive per il Milan: il grande ex Carlo Ancelotti è pronto a fare uno sgarbo alla sua vecchia squadra del cuore.

Carlo Ancelotti è un personaggio che resterà per sempre nella storia del Milan. Prima calciatore dalla grande personalità, poi condottiero in panchina capace di regalare trionfi storici.

La grandezza da tecnico di Ancelotti sembra infinita. Lo scorso anno ha riportato la Champions League nelle mani del Real Madrid con una splendida cavalcata, e quest’anno intende provare a bissare e migliorare i suoi talenti.

Ma dalla Spagna arrivano notizie chiare: Ancelotti ha bisogno di nuova linfa in attacco per il suo Real. I tanti stop fisici di Benzema hanno lanciato l’allarme per la fase offensiva madrilena.

Ancelotti pronto allo sgarbo al suo Milan: vuole Rafa Leao!

Oggi il quotidiano spagnolo Sport ha lanciato la nuovissima indiscrezione. Ancelotti è alla ricerca di una punta già a gennaio 2023, da reperire nella sessione di riparazione invernale.

Il tecnico del Real non si accontenterà di acquisti low-cost di metà stagione, ma nella sua short list vi sarebbero già profili importanti. Come il bomber napoletano Osimhen o il brasiliano Gabriel Jesus.

Ma nella lista spicca anche il nome di Rafael Leao del Milan. La stella rossonera, che vanta un contratto fino al giugno 2024 e che rischia di non trovare l’accordo per rinnovarlo.

Il Madrid dunque potrebbe fare sul serio per Leao con l’inizio del nuovo anno, sotto indicazione di Ancelotti. C’è da dire che al Real servirebbe più una prima punta come alternativa a Benzema, mentre il portoghese ama partire largo a sinistra, nella posizione occupata al momento da un certo Vinicius.

Ma la tentazione spagnola è forte, soprattutto se il Milan non dovesse trovare l’accordo per il prolungamento del contratto. Le prossime settimane saranno decisive, Ancelotti resta alla finestra.