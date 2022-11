Calendario Milan dalla 22^ alla 29^ giornata: date e orari

La Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari delle giornate dalla 22esima alla 29esima. Tutti i dettagli sulle gare del Milan…

Nel mese di ottobre la Lega Serie A aveva annunciato le date e gli orari dalla 17esima alla 21esima giornata del campionato italiano. Sarà una ripresa tosta, e sicuramente molto dispendiosa dal punto di vista delle energie. Il Milan tornerà in campo il 4 gennaio contro la Salernitana, una gara in trasferta che servirà a mettere i buoi propositi del nuovo anno.

Oggi, la Lega Serie A ha invece ufficializzato e comunicato le date e gli orari dalla 22esima alla 29esima giornata del campionato italiano. Un’altra sfilza di gare impegnative per il Milan di Stefano Pioli. In otto giornate, i rossoneri dovranno affrontare match tosti come quelli contro Atalanta (26 febbraio), Fiorentina (4 marzo) e Napoli (2 aprile).

Di seguito il calendario completo con annessa la programmazione tv: