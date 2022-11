LIVE ML – Kalulu, ufficiale il rinnovo col Milan: il comunicato del club

Pomeriggio speciale oggi a Casa Milan! Il rossonero è pronto per firmare il suo rinnovo di contratto. Seguite con ogni aggiornamento!

Altro rinnovo importantissimo dopo quelli di Sandro Tonali e mister Pioli. Oggi pomeriggio Pierre Kalulu metterà nero su bianco il suo prolungamento di contratto con l’AC Milan. Un evento desiderato dai tanti tifosi, ormai totalmente innamorati della forza e dal talento di questo giovane difensore. Giovane sì, ma che in una sola stagione è stato in grado di conquistare la fiducia del tecnico Stefano Pioli, dei compagni e di tutto l’ambiente.

Oramai è un’inamovibile Kalulu per il Milan, e la conferma della sua fede ai colori rossoneri non può che far felici tutti. Pierre è atteso oggi pomeriggio a Casa Milan per firmare il nuovo accordo. Un contratto che lo legherà al Milan sino al 2027 e che lo premierà con un aumento dell’ingaggio sino a 2 milioni di euro a stagione più bonus. Seguiamo passo passo tutti gli aggiornamenti di questo evento speciale. Dall’arrivo del giocatore nella sede rossonera, sino alle firme e oltre.

Le tappe del rinnovo di Kalulu

17.07 – Tutto secondo le previsioni! Pierre Kalulu è appena arrivato a Casa Milan per firmare il rinnovo di contratto. Di seguito il video che mostra l’arrivo del giocatore presso la sede rossonera:

17.35 – Ecco l’ufficialità tanto attesa! L’AC Milan ha comunicato il rinnovo di Kalulu con una nota ufficiale sul proprio sito. Tutti i dettagli del contratto: