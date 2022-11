Milan-Fiorentina, Italiano avverte: “Loro squadra stellare, cercheremo…”

Dopo l’ultima vittoria il tecnico dei toscani ha parlato del prossimo turno contro i rossoneri e ha svelato il proprio obiettivo

Dopo il deludente pari sul campo della Cremonese di Alvini, il Milan ha l’obbligo di chiudere bene prima della lunga pausa per i Mondiali in Qatar. Domenica alle 18:00 i rossoneri ospita a San Siro la Fiorentina.

I toscani hanno reagito al momento difficile e ora sono reduci da tre vittorie consecutive, l’ultima al Franchi con la Salernitana. Al termine del match contro i granata ha parlato Vincenzo Italiano, ai microfoni di DAZN, e ha affermato: “Cosa ha inciso nel nostro cambio di rendimento? Il Lavoro che si fa in settimana, di campo, tattico, strategico e tecnico. Però quando si va in campo la domenica bisogna avere quel furore che serve per battere gli avversari”.

L’allenatore della Viola ha poi aggiunto, commentando anche la prossima sfida contro il Milan: “Sono contento che abbiamo superato quel periodo difficile. Tutti hanno voglia di rimediare ma non dobbiamo fermarci. Domenica giocheremo contro un Milan stellare e cercheremo di chiudere nel migliore dei modi”.

La Viola ha perso le ultime due sfide a San Siro contro il Diavolo senza mai segnare e ora cerca di riscattarsi provando a ottenere un risultato positivo in casa dei campioni d’Italia, che sancirebbe la definitiva rinascita dei gigliati in questo campionato.