Milan, nessun intoppo: arriva la firma dell’attaccante, Pioli esulta

Il giocatore è pronto a firmare, ora manca solo l’annuncio ufficiale. Buone notizie per il Milan e Stefano Pioli

Anche ieri è arrivato il gol. Un gol che ha contribuito al successo della propria squadra. L’attaccante, che il prossimo 14 novembre compirà 25 anni, è già arrivato a quota 16 reti, realizzati in 21 partite, è pronto a spiccare il volo. Un volo che potrebbe far sorridere il Milan.

Dalla Germania, infatti, arrivano conferme importanti. Sembrava poterci essere qualche complicazione ma secondo Sport Bild, non è così: per il trasferimento di Christopher Nkunku al Chelsea mancherebbe solo l’annuncio ufficiale. Non ci sarebbe alcun intoppo nella trattativa, che si avvia dunque alla conclusione.

Il francese, in forza al Lipsia, in estate è stato accostato anche al Milan ma è apparso subito chiaro che nel suo futuro ci sarebbe stata l’Inghilterra e la ricca Premier League.

Nkunku vola a Londra: il Milan può sorridere

Il Chelsea è la squadra che si è mossa per prima. Nelle settimane scorse si era parlato di visite mediche già svolte, propedeutiche alla firma sul contratto. L’affare dunque appare davvero vicina alla fumata bianca.

Una fumata bianca che potrebbe essere vista positivamente dal Milan. Con l’acquisto di Nkunku, il Chelsea potrebbe decidere di abbandonare la pista Rafael Leao, decisamente più costosa rispetto a quella del francese, che si trasferirà a Londra per 60 milioni di euro.