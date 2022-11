Milan, che rimpianto: asta tra 5 big europee per il super talento

Il Milan può avere qualche rammarico per un investimento non fatto nella scorsa estate: un giovane talento ora è ambito dalle big d’Europa.

Tra gli obiettivi dell’ultima sessione del calciomercato c’era l’ingaggio di un centrocampista e il Milan aveva puntato fortemente su Renato Sanches. Sembrava che ci fosse un pre-accordo, ma poi l’inserimento del PSG ha cambiato tutto e il portoghese è volato a Parigi.

Paolo Maldini e Frederic Massara avevano nella lista dei potenziali acquisti un altro mediano di grande talento, ovvero Enzo Fernandez. Il giovane cresciuto nel River Plate era tra le alternative a Sanches, però il Benfica è stato più lesto di tutti e se lo è assicurato. Un investimento costato 10 milioni di euro fissi più altri 8 di bonus e un 25% del ricavato dell’eventuale futura cessione.

La spesa non è stata eccessiva e sui social network non pochi tifosi rossoneri si erano rammaricati del fatto che la dirigenza non avesse deciso di affondare il colpo. A maggior ragione i rimpianti sono cresciuti quando tutti hanno potuto ammirare il rendimento super del giocatore con la maglia del Benfica. Finora ha messo insieme 3 gol e 4 assist in 23 partite, con tante prestazioni di alto livello. Anche in Champions League ha brillato.

Calciomercato Milan, colpo Enzo Fernandez: tre big si sfidano

La valutazione di mercato di Enzo Fernandez è cresciuta esponenzialmente in questi mesi. Nel suo contratto c’è una clausola di risoluzione da ben 100 milioni e il Benfica, in caso di cessione, cercherà di ricavare una cifra altissima.

In queste settimane si è spesso parlato del forte interesse di Liverpool e Manchester City, con Jurgen Klopp e Pep Guardiola pronti a sfidarsi per accaparrarsi il talento argentino. Ma in corsa ci sono pure altre società europee importanti. Il quotidiano portoghese Sport.es scrive che sia il Barcellona sia il Manchester United lo hanno messo nel mirino. E sullo sfondo ci sarebbe pure il Real Madrid, che secondo quanto riportato da Fichajes.net lo ritiene un’alternativa a Jude Bellingham del Borussia Dortmund.

Cinque big d’Europa potrebbero scatenare un’asta per Fernandez. Il Milan è ormai tagliato fuori e dovrà guardare ad altri nomi per rinforzare il centrocampo, dove nell’immediato la priorità è il rinnovo di Ismael Bennacer.