Mondiali 2022, i convocati del Portogallo: presente Leao, un’assenza illustre

La selezione portoghese ha appena annunciato la lista dei convocati per il Mondiale in Qatar. Presente il rossonero, e anche un’assenza illustre!

Giornate importanti ieri e oggi in ottica Mondiale. A poco a poco, ogni Nazionale sta diramando la propria lista dei convocati. Sino a questo momento, i partenti del Milan per il Qatar erano Olivier Giroud, Theo Hernandez ,Charles De Ketelaere e Ismael Bennacer. Rimarranno invece a casa, per un motivo o per un altro, Fikayo Tomori, Mike Maignan e Divock Origi. Alexis Saelemaekers, al momento, è invece stato inserito nella lista B del Belgio.

A Olivier, Theo e Charles, si aggiunge adesso Rafael Leao. Il Portogallo ha appena comunicato la lista dei convocati per Qatar 2022, e l’attaccante rossonero è presente tra i pupilli di Fernando Santos. In realtà, c’erano davvero pochi dubbi. Impossibile non reclutare un giocatore decisivo e talentoso come Rafa. La cosa davvero spiacevole è che partirà senza ancora il rinnovo in tasca con l’AC Milan. Ma chissà che l’esperienza di un mese e mezzo al Mondiale non possa schiarirgli le idee.

Da segnalare l’assenza tra i convocati di Santos di Renato Sanches. Il centrocampista contesto in estate tra Milan e PSG, e che alla fine ha scelto Parigi, non ha probabilmente convinto il suo CT. Del resto, lo spazio per lui in campo è stato davvero ridotto con i parigini.