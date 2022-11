Tomori non andrà al Mondiale, tifosi inglesi furiosi: “Pagliaccio!” – FOTO

Arriva la conferma dall’Inghilterra riguardo il calciatore del Milan: pare che le sensazioni siano tutt’altro che positive per lui.

In questi giorni i club si preparano per l’ultima gara di campionato prima della lunga sosta, di circa un mese e mezzo, che lascerà spazio al Mondiale 2022 in Qatar.

Una situazione particolare, visto che mai un campionato del mondo si era tenuto in autunno-inverno, nel bel mezzo della stagione calcistica, dando uno stop così netto ai vari tornei nazionali.

I calciatori che hanno una chance o una speranza di partecipare al Mondiale sono in fermento per le convocazioni dei rispettivi c.t. di questi giorni. Ma per un giocatore del Milan sembra stia per arrivare una delusione forte.

Dall’Inghilterra sono sicuri: Tomori escluso da Qatar 2022

La stampa inglese in queste ore sta reperendo informazioni e indiscrezioni sulle scelte di Gareth Southgate, c.t. britannico che guiderà ancora la Nazionale dei ‘Three Lions’ ai Mondiali.

Il cronista Matt Law, corrispondente del Daily Telegraph, la notizia sarebbe l’esclusione di Fikayo Tomori dai 26 convocati dell’Inghilterra. Un colpo di scena, visto che il rossonero viene da un’annata pazzesca ed è molto stimato in patria.

Fikayo Tomori will not be part of Gareth Southgate’s 26-man England squad named later. Great shame for him and feels a bit harsh if the judgement came as a result of the two CL games v Chelsea. — Matt Law (@Matt_Law_DT) November 10, 2022

Una notizia che Tomori prenderà sicuramente non bene, visto l’impegno che ha sempre messo con le maglie di Milan e Nazionale, oltre alle prestazioni eccellenti degli ultimi mesi.

Anche i tifosi britannici sembrano attoniti e furenti per la presunta decisione di Southgate. Sui social arrivano le prime reazioni contrariate, C’è chi dà del ‘pagliaccio’ al selezionatore, il quale si sarebbe basato solo sulle due gare perse dal Milan con il Chelsea in Champions League per valutare Tomori.

Southgate clown 🤡🤡🤡🤡🤡 — Samuele 🇮🇹🏆 (@TrenoTHEO1899) November 10, 2022

Supporter inglesi che sono anche ampiamente preoccupati, visto che al posto di Tomori verranno presumibilmente convocati difensori come Maguire, Coady e Dier, non certo delle sicurezze per la Nazionale inglese.

Dier and Coady being called up over Tomori is absolutely scandalous. — ًE. (@UtdEIIis) November 10, 2022