Italia, ufficiali i convocati di Mancini: presente solo uno del Milan

Mancini ha deciso la lista dei calciatori convocati per i prossimi impegni dell’Italia contro Albania e Austria: presente solo uno del Milan di Pioli.

Niente Mondiale per l’Italia, ma la nazionale azzurra affronterà comunque due amichevoli durante la pausa dei campionati. La prima è in programma mercoledì 16 novembre in Albania e la seconda domenica 20 novembre in Austria.

Oggi è stata diramata la lista dei giocatori convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini per questi due match. C’è solamente un elemento che gioca nel Milan: si tratta di Sandro Tonali. Tra gli ex rossoneri sono presenti Gianluigi Donnarumma, Francesco Acerbi, Leonardo Bonucci, Bryan Cristante e Matteo Pessina.

Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (West Ham), Federico Gatti (Juventus), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Sassuolo), Fabio Miretti (Juventus), Matteo Pessina (Monza), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (West Ham), Nicolò Zaniolo (Roma).