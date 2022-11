Tomori, offerta shock da un sito per adulti: “Un’opportunità unica”

Tomori, deluso per la mancata convocazione per il Mondiale, ha ricevuto una proposta particolare da parte di un sito per adulti.

Fikayo Tomori è tra coloro che sono stati esclusi dalle liste dei convocati per la Coppa del Mondo 2022 che si disputerà a breve in Qatar. Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, gli ha preferito Harry Maguire del Manchester United e si è attirato non poche critiche per tale scelta.

Vero che il difensore del Milan ha avuto una prima parte di stagione non esente da errori, però l’ex Leicester City non appare più meritevole di lui della convocazione. Non gli rimane che impegnarsi ancora di più per evitare di essere nuovamente escluso in futuro dalla nazionale, a cui tiene molto.

Adesso la sua concentrazione massima è sulla prossima partita di campionato contro la Fiorentina, poi guarderà il Mondiale dalla TV come altri giocatori. Durante la pausa invernale andrà anche a Dubai col Milan per preparare la ripresa della stagione nel 2023.

Tomori, un portale web gli fa una proposta per il Mondiale

Nelle scorse ore a Tomori è arrivata un’offerta decisamente singolare da parte di StripChat, un sito web per adulti che ha messo sul tavolo 250 mila dollari per essere il loro esperto durante il Mondiale. Di seguito l’invito che è stato rivolto al centrale del Milan da parte del vicepresidente Max Bennett:

Caro Fikayo, volevo porgerti le mie condoglianze per non essere stato convocato dall’Inghilterra per il Mondiale. Credo che ci sia un’opportunità unica per te di lavorare con StripChat come nostro esperto Speciale della Coppa del Mondo. Mentre guardi le partite da casa, potrai collegarti simultaneamente al nostro pubblico globale su StripChat fornendo commenti e analisi.

Il comunicato firmato da Bennet prosegue con ulteriori dettagli sulla proposta:

In cambio del tuo ruolo di commentatore della Coppa del Mondo e della trasmissione in diretta per tutte le 64 partite siamo disposti a pagarti fino a 250 mila dollari, oltre a fornirti token illimitati (valuta su StripChat) per sollevare il tuo spirito, interagendo con una qualsiasi delle migliaia di modelle tramite una sessione di cam privata. Puoi anche premiare il tuo MVP con sessioni private gratuite dopo ogni match. In questo modo puoi supportare i tuoi compagni di squadra anche mentre sei a casa. Prenditi un po’ di tempo per considerare l’offerta.

Tomori non ha replicato pubblicamente all’invito che gli è stato fatto da parte di Bennet. Ovviamente non può essere interessato a una cosa simile, però è davvero sorprendente l’offerta che gli è giunta.