Milan-Fiorentina, Pioli stupisce tutti: mossa a sorpresa!

Arrivano novità importanti da Sky Sport sulla formazione del Milan contro la Fiorentina! Stefano Pioli è pronto a cambiare ancora la difesa…

Tra meno di ventiquattro ore il Milan tornerà in campo per giocarsi l’ultima importante gara prima della sosta per i Mondiali. C’è l’obbligo di non sbagliare più, e riscattare il deludente pareggio contro la Cremonese. Dopo la vittoria di oggi contro l’Udinese, il Napoli è volato a più undici punti sui rossoneri. Quella contro la Fiorentina è dunque una gara cruciale per riaccorciare le distanze e non perdere in netto anticipo le speranze di ripetersi nello Scudetto.

Non sarà affatto semplice, dato che la formazione di Vincenzo Italiano conta su un ottimo tasso tecnico della sua rosa. Ma il Milan dovrà fare il tutto per tutto per non inciampare nuovamente. Dopo la notizia dell’infortunio di Junior Messias (risentimento all’adduttore) mister Stefano Pioli sarà costretto a rivoluzionare la sua trequarti. Spazio dunque a Brahim Diaz sulla fascia destra, mentre ci sarà Rade Krunic ad occupare il ruolo di trequartista.

Ma non soltanto il reparto avanzato! Pioli è pronto a cambiare ancora la sua difesa.

Milan, fuori Kjaer contro la Fiorentina

Sino a qualche ora fa, tutto faceva pensare che ci sarebbe stato Simon Kjaer nella retroguardia centrale ad affiancare Fikayo Tomori. Ma la novità di Sky Sport è sorprendente. Difatti, come riportato da Peppe Di Stefano, Stefano Pioli sta pensando di schierare nuovamente Malick Thiaw in difesa. Fuori dunque Kjaer per ragioni legate alla sua gestione dopo il lungo infortunio, e spazio al novellino tedesco.

Thiaw, nella gara contro la Cremonese, ha fatto un’ottima figura, risultando tra i migliori in campo per i rossoneri. In quell’occasione, però, era stato schierato come terzo di una difesa a tre. Domani, contro la Fiorentina, è invece previsto il ritorno ad un reparto difensivo a quattro, dove l’ex Schalke occuperà il centro al fianco di Fikayo Tomori.

Nonostante sia un giovanissimo, Malick ha comunque dimostrato di meritarsi più di una chance da parte del mister. Se verrà confermata l’indiscrezione di Sky Sport, sarà davvero curioso capire come si comporterà domani Thiaw in una gara così importante.