Milan, vale una fortuna! Prezzo alle stelle, è il top in Serie A

Arrivano le stime di metà stagione del sito Transfermarkt, secondo cui un calciatore del Milan sarebbe il più costoso del campionato.

Il Milan è campione d’Italia in carica, ed anche se in questa stagione (almeno per il momento) non è in vetta alla classifica, resta la squadra più preziosa del torneo.

Lo ha rivelato il sito Transfermarkt, vero e proprio guru per le valutazioni di calciomercato di club e calciatori in tempo reale, secondo l’aggiornamento di metà stagione.

La novità delle ultime ore è che il Milan resta la squadra più costosa, per valori effettivi, del momento in Serie A. Ma soprattutto al suo interno c’è il calciatore che vale di più in termini di cartellino e di prestigio.

Rafa Leao è il talento più prezioso del campionato: quanto vale oggi

Ogni trimestre Transfermarkt lancia un aggiornamento sui valori di mercato dei calciatori, basandosi su criteri fissi: livello di prestazioni, situazione contrattuale, trend internazionale e presenze nei tornei di maggior spessore.

Nell’ultima situazione si nota un aumento del valore di Rafael Leao, che viene descritto come il calciatore più prezioso dell’intera Serie A. Il suo valore di cartellino al momento si attesta sugli 85 milioni di euro.

Leao costa più di gente come Vlahovic (80 milioni), Lautaro Martinez (75), Osimhen e Barella (entrambi 70). Addirittura risulta l’undicesimo calciatore più costoso al mondo, ben lontano dal primo posto di Haaland che costerebbe ben 170 milioni di euro.

Numeri incoraggianti per il Milan, che se volesse cedere Leao per questioni legati alle difficoltà contrattuali, potrebbe comunque sparare alto in vista dell’assalto dei top club europei.

Intanto il Milan come detto è la squadra più ‘valorosa’ del torneo in termini di stime e di cartellini. Il valore della rosa a disposizione di Stefano Pioli si attesta sui 569 milioni ad oggi, grazie alla crescita e all’appeal di calciatori come Tonali, Kalulu e Theo Hernandez.