ML – Milan, affaticamento per Messias: le ultime

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante brasiliano, che ovviamente non farà parte dei convocati per la sfida di domani

L’ennesimo infortunio nella stagione del Milan è arrivato ieri e ha riguardato Junior Messias. L’attaccante brasiliano si è fermato per un problema muscolare e non ci sarà domani sera contro la Fiorentina.

Oggi sono stati svolti i controlli e sono arrivati gli ultimi aggiornamenti sull’entità del problema dell’ex Crotone. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Messias ha riportato un affaticamento alla regione adduttorea e questo lo obbligherà a stare fuori domani. I rossoneri ospiteranno a San Siro la Fiorentina di Italiano e mister Stefano Pioli dovrà fare a meno anche di lui.

Un altro infortunio muscolare per il Diavolo, che anche quest’anno è bersagliato da problemi di questo tipo. Ci saranno scelte diverse quindi sulla fascia destra nella zona della trequarti, dal momento che anche l’altro interprete del ruolo, ovvero Alexis Saelemaekers, è out. Il favorito per sostituire il brasiliano è Rade Krunic, che con la sua duttilità potrebbe essere schierato in quella zona di campo, ovviamente con compiti tattici completamente differenti a quelli di Messias.