Le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina

Le scelte di Stefano Pioli e Vincenzo Italiano in vista del match di a breve in programma a San Siro alle ore 18:00

Tutto pronto per la sfida fra gli uomini di Stefano Pioli e i toscani nell’ultimo appuntamento prima della lunga pausa prima dei Mondiali in Qatar. Il tecnico dei rossoneri ha sciolto gli ultimi dubbi e ha deciso l’undici titolare.

Il Milan vuole chiudere al meglio un 2022 ricco di emozioni con la conquista dello Scudetto lo scorso maggio. Una vittoria significherebbe chiudere a 33 punti e non perdere distacco dal Napoli capolista. Ancora una volta sold out a San Siro per sostenere i rossoneri, che dovranno però fare i conti con una Fiorentina in gran forma e reduce da tre vittorie di fila.

Come era già stato anticipato nelle ultime ore, Pioli si affida a Malick Thiaw al centro della difesa e conferma Tonali e Bennacer in mediana. Sulla trequarti c’è Krunic a prendere il posto dell’infortunato Messias, mentre Olivier Giroud si riprende il suo posto al centro dell’attacco

Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Brahim Diaz, Krunic, Leao; Giroud