“Gli arbitri favoriscono le grandi per evitare conseguenze”: Viviano, l’accusa è pesantissima

Il portiere italiano Emiliano Viviano, oggi militante al Fatih Karagümrük, è stato ospite di Tv Play (in onda su Twitch tutti i giorni dalle ore 17:00) . In particolare, l’ex Serie A è stato chiamato a rispondere ai tanti episodi arbitrali di Milan-Fiorentina, che hanno creato parecchie polemiche nella giornata di ieri e oggi.

Viviano ha espresso la sua opinione ad esempio sul contrasto in mezzo al campo tra Rebic e Duncan, ammettendo che non c’è alcun fallo del croato sul giocatore viola. “Non è fallo, dal live sembrava un’altra cosa. Ma non c’è fallo” ha dichiarato il portiere a TV Play. Ma attenzione, perchè il giocatore, in seguito ad alcune discussioni sorte tra i diversi ospiti della trasmissione, ha fatto delle particolari dichiarazioni sulla classe arbitrale italiana, definendola praticamente di parte.

“Non è che gli arbitri prendano alcune decisioni perchè tifano una squadra piuttosto che un’altra, ma semplicemente tendono a favorire le grandi come il Milan per una questione di equilibri. Perchè sanno che se sbagliano contro una big del campionato, possono andare incontro a delle grosse conseguenze negative. Basta pensare all’arbitro Serra in Milan-Spezia dello scorso anno. Gli è finita male. Quindi prima di prendere una decisione contro le squadre più forti ci devono pensare dieci volte. Si tratta di sudditanza? Non proprio, ma siamo lì…”