Dubai Super Cup, entusiasmo ed emozioni: le parole di Maldini e Stylsvig

Ufficializzata la partecipazione del Milan alla Dubai Super Cup. Il lieto evento è stato commentato da Paolo Maldini e Casper Stylsvig!

La partecipazione del Milan alla Dubai Super Cup ha infiammato gli animi dei tantissimi tifosi, entusiasti che la loro squadra del cuore affronti presto club dal grande calibro come Arsenal e Liverpool. Una grossa consolazione nella lunga pausa dei campionati. Quantomeno, potremo godere lo stesso di qualche match del Diavolo per non perdere la confidenza con le grandi emozioni.

E nello stesso tempo i rossoneri rimasti nel club potranno rimanere solidi all’interno del ritmo partita e non perdersi di condizione. Come annunciato dal club AC Milan, la Dubai Super Cup avrà inizio l’8 dicembre e terminerà il 16 dicembre. Il Milan sarà prima impegnato contro i Gunners dell’Arsenal il 13 dicembre, per poi chiudere il mini torneo il 16 contro i Reds del Liverpool.

E’ già cominciato il count down per questo grande evento, che vedrà il Milan prepararsi al meglio per la seconda parte di stagione. Paolo Maldini e Casper Stylsvig hanno commentato con enorme entusiasmo la partecipazione del Diavolo alla Dubai Super Cup.

Stylsvig: “Consolidiamo il legame coi tifosi”

Ai canali ufficiali dell’AC Milan hanno parlato Paolo Maldini, Direttore Tecnico, e Casper Stylsvig, CRO del club. Di seguito le dichiarazioni dei due dirigenti sulla presenza dei rossoneri alla Dubai Super Cup:

Maldini – “Siamo estasiati di prendere parte alla Dubai Super Cup e di affrontare squadre come Liverpool e Arsenal. Saranno sfide importanti e interessanti per aiutarci a preparare la seconda parte della stagione»

Stylsvig – “L’imminente Dubai Super Cup entusiasmerà i numerosi fan della regione rafforzando il legame con i colori e il marchio rossonero. Rappresenterà una tappa entusiasmante in un importante viaggio a Dubai dove puntiamo a consolidare lo sviluppo e la posizione internazionale del Club in un mercato chiave e commercialmente strategico”.