Ufficiale, il Milan parteciperà alla Dubai Super Cup: calendario, date e avversarie

Il club rossonero conferma la propria partecipazione al torneo in Arabia Saudita il mese prossimo: grandi in sfide in programma per gli uomini di Pioli

Il Milan ha annunciato sui propri canali ufficiali la notizia della partecipazione del club alla Dubai Super Cup nel prossimo mese. La squadra di Stefano Pioli si terrà così impegnato in questo mese e mezzo di stop per i Mondiali.

Il Milan ha iniziato le vacanze subito dopo la vittoria di domenica scorsa con la Fiorentina ma il 2 si ritroverà già a Milanello. Il torneo in Arabia Saudita si disputerà fra l’8 e il 16 dicembre e oltre ai rossoneri vedrà protagoniste anche Arsenal, Liverpool e Lione. E’ già stato reso noto anche il calendario delle partite, con il Diavolo che comincerà mercoledì 13 contro i Gunners, per chiudere poi il 16 contro i Reds. Tutte le partite si disputeranno presso lo stadio Al-Maktoum di Dubai.

Il regolamento prevede tre punti per le vittorie e due per il pareggio, più uno in caso di successo ai calci di rigore. Alla fine di tutte le partite si aggiudicherà il trofeo chi avrà totalizzato più punti. Il Chief Revenue Office di AC Milan, Casper Styling, ha parlato di una grande occasione per rinforzare il brand Milan in Arabia Saudita e per rafforzare i rapporti commerciali e strategici del club.