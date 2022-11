Albania-Italia, Mancini punta su Tonali: il milanista subito titolare

Oggi Sandro Tonali giocherà con la maglia dell’Italia nel match amichevole sul campo dell’Albania, in quel di Tirana alle 20:45.

Stasera scende in campo l’Italia. Gli azzurri, che resteranno a guardare da lontano il Mondiale 2022 in Qatar, affrontano un paio di amichevoli internazionali prima della lunga sosta.

Alle ore 20:45 calcio d’inizio del test match a Tirana contro l’Albania, guidata dall’italiano Edy Reja. Il c.t. azzurro Roberto Mancini ha diramato la formazione ufficiale poco fa.

Sandro Tonali, unico calciatore del Milan convocato per queste amichevoli di novembre, sarà titolare dal 1′ minuto. Chance per dimostrare al c.t. di essere pronto anche per la Nazionale.

Albania-Italia, le formazioni ufficiali

Ecco dunque le formazioni ufficiali di Albania-Italia. Mancini schiera un inedito 3-4-3 in attacco, con Tonali come detto titolare in mediana accanto a Marco Verratti, stella del PSG. Panchina per l’ex rossonero Donnarumma.