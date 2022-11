Milan, Giroud con Pavard dopo l’intervista: social scatenati – FOTO

L’attaccante rossonero ancora insieme al compagno di nazionale dopo le dichiarazioni di quest’ultimo sulla volontà di giocare con lui

I campionati si sono interrotti per il Mondiale che comincerà domenica e molti giocatori del Milan hanno fatto le valigie per la destinazione Qatar e fra questi c’è Olivier Giroud con la sua Francia.

Tra un mese e mezzo prenderà il via anche la sessione invernale di calciomercato e il Milan è alla ricerca di qualche profilo per rinforzare la rosa, ma anche di qualche elemento in chiave futura, se dovesse trovare delle occasioni da cogliere. Maldini e Massara si muovono in questa direzione e chissà che non abbiano chiesto proprio a Giroud una mano per il loro lavoro.

L’attaccante in nazionale è infatti grande amico di Benjamin Pavard. Qualche giorno fa il terzino del Bayern Monaco ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale aveva dichiarato: “Olivier mi dice sempre che l’Italia è un paese che vive al cento per cento di calcio. Mi ha raccontato la magia dei derby, la grande festa dei tifosi per lo scudetto. Mi piacerebbe molto giocare con lui, anche perché è un grande amico. Vedremo”.

I due ancora insieme: indizio di mercato?

Ovviamente non c’è ancora nessun elemento per accostare il difensore al Milan, ma intanto Giroud ha postato una foto sull’aereo proprio in compagno di nazionale. Chissà che l’ex Chelsea non si travesta da direttore sportivo e provi a convincere il classe ’96 a venire al Diavolo. I rossoneri stanno avendo gravi problemi a livello di infortuni sulla fascia destra e un elemento come lui farebbe sicuramente comodo. Inoltre Nagelsmann quest’anno ha sfruttato molto la sua duttilità, impiegandolo da centrale.

Le dichiarazioni di Pavard poi sono molto chiare: “La Serie A è molto interessante”. Il 26enne ha il contratto in scadenza nel 2024. Chissà che non possa aprirsi una strada per questa trattativa e che la società rossonera non sia intenzionata a percorrerla.