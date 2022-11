Milan, manca solo l’annuncio per il rinnovo: la reazione di Leao suoi social – FOTO

L’attaccante rossonero ha messo un like al post su Twitter che commentava la notizia dell’imminente rinnovo del suo compagno

La sosta per i Mondiali in Qatar potrebbe permettere alle società di lavorare sulle questioni più importanti extra campo, così come farà di certo anche il Milan, alle prese con alcune situazioni spinose per i rinnovi di contratto.

Non sembra che sarà un problema però il contratto di Ismael Bennacer. In mattinata la Gazzetta dello Sport ha affermato che fra il centrocampista algerino e il club rossonero c’è accordo su tutto e che entro l’anno nuovo dovrebbe anche arrivare l’annuncio ufficiale da parte della società.

L’ex Arsenal rinnoverà con il Diavolo fino al 2027 a cifre molto più alte rispetto a quelle che percepisce attualmente. Il suo prolungamento si va ad aggiungere a quelli di Tomori, Kalulu e Tonali. La notizia è circolata anche sui sociale e a sorprendere è stata la reazione di un altro calciatore rossonero, che proprio in questi mesi sta discutendo del rinnovo, ovvero Rafael Leao.

Il portoghese ha messo il like a un post su Twitter che riportava la notizia del rinnovo del suo compagno. Un gesto positivo che farà piacere ai tifosi, i quali però se ne aspettano uno decisamente diverso e più significativo da lui. La speranza è infatti che il classe ’99 scelga anche lui di rinnovare e di legarsi ancora a lungo ai colori rossoneri. Il suo contratto è in scadenza 2024 e sappiamo che i discorsi sono ancora in alto mare per ora.