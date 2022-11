Globe Soccer, Maldini e Massara premiati in coppia: il grande riconoscimento

Grande riconoscimento per il duo dirigenziale rossonero! Paolo Maldini e Frederic Massara sono stati premiati oggi a Dubai!

Il lavoro di Maldini e Massara al Milan non può che essere giudicato esemplare. I due dirigenti sono e sono stati protagonisti della rinascita rossonera grazie ad un’attività attenta, oculata e programmata. Nonostante il club rossonero aveva come primo obiettivo il risanamento delle sue finanze, Paolo e Frederic sono riusciti a costruire una rosa competitiva e che col tempo ha assunto grande valore tecnico ed economico. Seppure le risorse e gli investimenti fossero parecchio limitati!

Un lavoro così stupefacente non può che essere soltanto elogiato e premiato. Ed è proprio quello che è accaduto oggi a Dubai. Paolo Maldini e Frederic Massara sono stati premiati come migliori dirigenti sportivi del 2022. Nello specifico, hanno ricevuto il Globe Soccer Award Migliori Dirigenti dell’anno. Entrambi presenti all’evento, sono saliti sul palco a ritirare il premio, dove è stato Paolo Maldini a parlare davanti al pubblico presente:

“Grazie, è un grande onore. È un nuovo capitolo per me. Abbiamo una visione comune nel calcio, ma in generale condividiamo i principi della vita, è molto facile per me lavorare con lui” ha dichiarato Maldini. Parole di stima e ammirazione per il suo braccio destro. Ma il percorso è ancora lungo, c’è tanto da fare per questo Milan. Insieme!