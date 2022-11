Milan, occhi in Spagna sul ‘nuovo Leao’: Maldini ha fiutato l’occasione

La dirigenza rossonera ha messo nel mirino un altro giovane prospetto per il reparto avanzato: lo definiscono l’erede del portoghese

Questi per il Milan saranno giorni utili nel portare avanti discorsi extra campo come quelli riguardanti i rinnovi, ma anche i prossimi colpi di mercato in chiave futura. Fra un mese e mezzo inizierà la sessione invernale e il Diavolo non vuole farsi trovare impreparato.

Oltre ai possibili rinforzi per la seconda parte di stagione per la rosa di Stefano Pioli, che spera di avere a disposizione qualche elemento nuovo da gennaio, la società rossonera sta però valutando anche alcune ipotesi in prospettiva. Maldini e Massara, come sappiamo, sono sempre attenti a scovare qualche talento del futuro e nell’ultimo periodo hanno messo gli occhi su un altro profilo intrigante, che potrebbe essere messo nel mirino a breve, secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.

Si tratta di un attaccante e stavolta non viene dalla Francia, da dove la dirigenza è solita pescare giovani prospetti, bensì dalla Spagna. Parliamo del gioiellino Marciano Sanca, classe 2004 della Guinea Bissau e di proprietà dell’Almeria. Il 18enne gioca con l’Almeria B e gli esperti del settore lo considerano ‘il nuovo Leao’.

Al momento non c’è ancora nulla di concreto e le informazioni a riguardo sono poche. Il Milan però rimane attivo sul mercato e durante il Mondiale porterà avanti dei discorsi per il futuro. Dopo il colpo Darko Lazetic dello scorso mercato invernale, un altro giovane attaccante dalle grandi aspettative potrebbe arrivare a Milanello.