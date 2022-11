Mondiali, i tifosi votano il rossonero: “Deve giocare titolare!”

In vista del debutto ai Mondiali 2022 in Qatar, i tifosi si sono espressi riguardo al calciatore del Milan, votato come titolare.

Ormai il Mondiale 2022 di Qatar sta per cominciare. Domani sarà la giornata inaugurale, con la partita tra i padroni di casa arabi e l’Ecuador ad aprire le danze.

Tanta attesa per le nazionali più quotate. Come la Francia campione in carica, che debutterà martedì 22 novembre contro l’Australia, proprio come era successo nell’esordio del 2018 sempre contro i canguri.

I ‘galletti’ sono in fermento e vogliono bissare i successi di 4 anni fa. Intanto il noto quotidiano L’Equipe ha lanciato un sondaggio sul proprio sito web: ha chiesto ai tifosi francesi di scegliere l’11 ideale con cui esordire al Mondiale.

Francesi senza dubbi: Theo Hernandez deve giocare da subito

In queste ore moltissimi tifosi della Francia stanno votando il sondaggio de L’Equipe, scegliendo di fatto sia il modulo sia la composizione della formazione titolare che Didier Deschamps dovrebbe schierare martedì contro l’Australia.

L’undici più votato è già chiaro: tra i titolari del pubblico spunta Theo Hernandez, il terzino del Milan che viene dunque considerato un elemento di qualità anche in patria. Non solo i rossoneri sono pazzi del laterale mancino, ma anche i tifosi Bleus stanno cominciando ad apprezzarlo sul serio.

Il 60,1% dei votanti vuole Theo Hernandez titolare della Francia. Niente da fare invece per Olivier Giroud, l’altro rossonero della selezione francese non è stato cliccato abbastanza, considerato dunque più un’alternativa a Benzema che un possibile titolare.

Questa la formazione più votata dai francesi: (4-2-3-1) Lloris; Pavard, Varane, L. Hernandez, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Benzema.