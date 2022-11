Milan, che esordio per il difensore! Gol e assist in nazionale

La prima partita con l’Under 19 è un successo autentico per lui: il serbo si è tolto la soddisfazione di bagnare l’esordio con gol e assist

Durante questa pausa del campionato molti calciatori rossoneri sono impegnati con le rispettive nazionali e non solo nell’ambito dei Mondiali in Qatar. Ci sono infatti anche coloro che stanno affrontando amichevoli o gare di altro tipo.

Fra questi vanno considerati anche i più giovani, che stanno partecipando alle sfide delle varie selezioni giovanili. Fra questi ci sono anche due giocatori della Primavera di Ignazio Abate che hanno giocato oggi insieme con la stessa nazionale, ovvero la Serbia Under 19. Stiamo parlando di Darko Lazetic e di Jan-Carlo Simic, che si stanno giocando le qualificazione agli Europei U19.

L’attaccante, anche capitano, aveva inciso nell’ultima partita con una doppietta decisiva, e oggi ha giocato titolare per 57 minuti prima di essere sostituito. Stavolta la scena se l’è presa un altro giocatore rossonero, il difensore Simic, che nell’ultima partita era rimasto in panchina. In questo match vinto per 4-0 sul San Marino il centrale ha fatto il suo esordio e ha lasciato decisamente il segno.

Il classe 2005 ha prima sfornato l’assist per il primo gol di Lekovic e poi si è tolto anche la soddisfazione personale andando in gol al minuto 87. Una prima nell’Under 19 da urlo per lui, con gol e assist e un messaggio al Milan.