Cristiano Ronaldo, decisione presa: è ufficiale! Mercato già incandescente

La notizia del giorno ravviva subito il calciomercato internazionale, ovviamente in vista della sessione di gennaio 2023.

Al via della sessione di calciomercato invernale 2023 manca circa un mese e mezzo. Ma oggi è giunta una notizia che rende i rumors di mercato già caldissimi in questi giorni.

Cristiano Ronaldo non è più un calciatore del Manchester United. Uno dei campionissimi del calcio attuale ha sciolto il contratto che lo legava ai Red Devils.

La notizia è ufficiale, annunciata poco fa dallo stesso United con una nota sui propri account social. Non certo un fulmine a ciel sereno, visti i rapporti ormai distrutti tra le parti.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022