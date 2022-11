Francia-Australia, formazioni ufficiali: il rossonero parte titolare

Ufficiali gli schieramenti di Francia e Australia nel match valevole per i Mondiali 2022 in Qatar, debutto per i campioni in carica.

Stasera tocca alla Francia. I campioni del mondo in carica debuttano alle ore 20 italiane contro l’Australia, nella loro prima partita del Mondiale 2022 in Qatar.

La sfida che si disputerà all’Al Janoub Stadium è valida dunque per la prima giornata del gruppo D del campionato del mondo che è iniziato due giorni fa.

Già ufficiali le formazioni delle due squadre, che si scontreranno ormai a breve. La Francia, che ha dovuto rinunciare last-minute a Karim Benzema per una lesione muscolare.

Le formazioni di Francia-Australia: Giroud c’è, Theo Hernandez in panchina

Olivier Giroud partirà dal 1′ minuto. Questa la decisione del c.t. francese Didier Deschamps per l’attacco della sua Francia al debutto mondiale questa sera. Solo panchina per l’altro milanista Theo Hernandez.

Ecco le formazioni ufficiali:

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Konaté, Upamecano, Lucas Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Ct: Didier Deschamps.

AUSTRALIA (4-3-3): Ryan; Atkinson, Souttar, Rowles, Behich; McGree, Mooy, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin. Ct: Graham Arnold.