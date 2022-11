Calciomercato Milan, colpo a zero dal Benfica: è un giovane bomber

Il Milan guarda anche in Portogallo per il futuro: c’è la possibilità di prendere un giovane talento a parametro zero nell’estate 2023.

Con il passaggio da Elliott a RedBird la politica del Milan sul calciomercato non cambia. Paolo Maldini e Frederic Massara potranno investire cifre limitate, dunque sarà importante sfruttare le occasioni e avere un po’ di creatività nella campagna acquisti.

Chiaramente la dirigenza rossonera sta prendendo in considerazione quei calciatori che hanno il contratto in scadenza a giugno 2023 e che possono arrivare a parametro zero. Ci sono diversi nomi interessanti e che potrebbero fare comodo al progetto. Ovviamente la concorrenza non manca e bisogna essere bravi a giocare d’anticipo.

Mercato Milan, sfida alla Roma per un talento del Benfica

Secondo quanto rivelato da calciomercato.it, il Milan è in corsa per l’ingaggio di Luis Semedo. Si tratta di un attaccante di 19enne che milita nel Benfica e che a fine stagione può lasciare Lisbona a parametro zero. Anche la Roma è in agguato, pronta a sfruttare la situazione contrattuale del giovane portoghese.

Semedo in questa stagione ha messo insieme 9 gol in 14 presenze. Nella fase a gironi della Youth League ha segnato alla Juventus sia all’andata sia al ritorno. Alto 1,92 metri, è un centravanti forte fisicamente e che vede bene la porta. Milan, Roma e altre società lo hanno messo nel mirino e sperano di riuscire ad assicurarsi il suo cartellino gratuitamente nell’estate 2023.

Il Benfica sta lavorando per il rinnovo del contratto, non vuole perdere una giovane promessa ed è in contatto con l’agenzia Universal Sports per cercare di arrivare a un accordo. Vedremo se Maldini e Massara decideranno di andare all’assalto di questo ragazzo oppure se punteranno su altri profili.

Da considerare che il Milan ha già sotto contratto giovanissimi attaccanti come Lorenzo Colombo (ora in prestito al Lecce) e Marko Lazetic. Da capire pure quale sarà il loro futuro al termine della stagione.